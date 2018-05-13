На Донбасі героїчно загинув молодий медик: опубліковано фото
Україна вкотре зазнала непоправної втрати на Донбасі. Цього разу загинув медик 95-ї окремої гвардійська десантно-штурмової бригади Олег Бокач. Чоловікові було 24 роки.
Про це на своїй сторінці у Twitter написала волонтер Галина Цегельник. Також вона опублікувала фото загиблого.
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За словами активістки, Олег загинув напередодні внаслідок осколкового поранення голови, що виявилося несумісним із життям.
Як підкреслює Галина Цегельник, отримав він його, коли витягав з-під обстрілу пораненого.
Додамо, що Бокач народився в 1994 році.
Нагадаємо, 21 лютого в результаті обстрілу з боку російських окупаційних військ на Донбасі загинула військовий медик Сабіна Галицька. Вона служила в 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Їй було 23 роки, і у неї залишилася маленька дитина. Шансів вижити у дівчини внаслідок обстрілу не було – протитанкова керована ракета влучила у те місце, де перебувала дівчина у броньовику.