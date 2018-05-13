На Донбасі героїчно загинув молодий медик: опубліковано фото

Україна вкотре зазнала непоправної втрати на Донбасі. Цього разу загинув медик 95-ї окремої гвардійська десантно-штурмової бригади Олег Бокач. Чоловікові було 24 роки.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала волонтер Галина Цегельник. Також вона опублікувала фото загиблого.

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За словами активістки, Олег загинув напередодні внаслідок осколкового поранення голови, що виявилося несумісним із життям.

Як підкреслює Галина Цегельник, отримав він його, коли витягав з-під обстрілу пораненого.

Додамо, що Бокач народився в 1994 році.

Вчера погиб медик 95 ОДШБр Олег Бокач, 1994г.р. получил несовместимое с жизнью осколочное ранение головы когда вытаскивал из под обстрела раненного. pic.twitter.com/jbKutpB5ZT — Галина Цегельник (@TSgdalinka) 13 May 2018