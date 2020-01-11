На Донбассе не утихают обстрелы: снова много раненых
За минувшие сутки враг обстрелял украинские позиции 13 раз. Пророссийские боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате этих циничных действий получили ранения 3 украинские защитники.
Стреляли оккупанты из запрещенных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом информируют в штабе ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты открывали огонь неподалеку:
- Марьинки;
- Невельского;
- Водяного;
- Новотроицкого.
7 обстрелов позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":
- Возле Орехового;
- Рядом с Луганским;
- Неподалеку От Южного;
- Возле Новотошковского.
В результате вражеских обстрелов 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения,
– говорится в сводке.
Уже в эти сутки враг успел дважды нарушить режим прекращения огня. К счастью, без потерь.
Карта оккупированных территорий Донбасса/ инфографика 24 канала