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      На Донбассе не утихают обстрелы: снова много раненых

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      Война на Донбассе / Иллюстративное фото/ 24 канал

      За минувшие сутки враг обстрелял украинские позиции 13 раз. Пророссийские боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате этих циничных действий получили ранения 3 украинские защитники.

      Стреляли оккупанты из запрещенных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом информируют в штабе ООС.

      Смотрите также: Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник: что известно о потерях

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты открывали огонь неподалеку:

      • Марьинки;
      • Невельского;
      • Водяного;
      • Новотроицкого.

      7 обстрелов позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

      • Возле Орехового;
      • Рядом с Луганским;
      • Неподалеку От Южного;
      • Возле Новотошковского.

      В результате вражеских обстрелов 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения,
      – говорится в сводке.

      Уже в эти сутки враг успел дважды нарушить режим прекращения огня. К счастью, без потерь.


      Карта оккупированных территорий Донбасса/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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