На Донбассе не утихают обстрелы: снова много раненых

За минувшие сутки враг обстрелял украинские позиции 13 раз. Пророссийские боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате этих циничных действий получили ранения 3 украинские защитники.

Стреляли оккупанты из запрещенных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом информируют в штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты открывали огонь неподалеку:

Марьинки;

Невельского;

Водяного;

Новотроицкого.

7 обстрелов позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

Возле Орехового;

Рядом с Луганским;

Неподалеку От Южного;

Возле Новотошковского.

В результате вражеских обстрелов 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения,

– говорится в сводке.

Уже в эти сутки враг успел дважды нарушить режим прекращения огня. К счастью, без потерь.



Карта оккупированных территорий Донбасса/ инфографика 24 канала