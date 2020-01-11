На Донбасі не вщухають обстріли: знову багато поранених

За минулу добу ворог обстріляв українські позиції 13 разів. Проросійські бойовики використовували заборонене мінськими угодами озброєння. В результаті цих цинічних дій отримали поранення 3 українські оборонці.

Стріляли окупанти із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це інформують у штабі ООС.

Дивіться також: Біля українських позицій на Донбасі вибухнув ворожий безпілотник: що відомо про втрати

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь неподалік:

Мар'їнки;

Невельського;

Водяного;

Новотроїцького.

7 обстрілів позицій українських захисників були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

Біля Оріхового;

Поруч із Луганським;

Неподалік Південного;

Біля Новотошківського.

У результаті ворожих обстрілів 3 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення,

– мовиться у зведенні.

Вже цієї доби ворог встиг двічі порушити режим припинення вогню. На щастя, без втрат.



Карта окупованих територій Донбасу/ інфографіка 24 каналу