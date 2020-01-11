На Донбасі не вщухають обстріли: знову багато поранених
За минулу добу ворог обстріляв українські позиції 13 разів. Проросійські бойовики використовували заборонене мінськими угодами озброєння. В результаті цих цинічних дій отримали поранення 3 українські оборонці.
Стріляли окупанти із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це інформують у штабі ООС.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь неподалік:
- Мар'їнки;
- Невельського;
- Водяного;
- Новотроїцького.
7 обстрілів позицій українських захисників були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- Біля Оріхового;
- Поруч із Луганським;
- Неподалік Південного;
- Біля Новотошківського.
У результаті ворожих обстрілів 3 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення,
– мовиться у зведенні.
Вже цієї доби ворог встиг двічі порушити режим припинення вогню. На щастя, без втрат.