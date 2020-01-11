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      На Донбасі не вщухають обстріли: знову багато поранених

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото/ 24 канал

      За минулу добу ворог обстріляв українські позиції 13 разів. Проросійські бойовики використовували заборонене мінськими угодами озброєння. В результаті цих цинічних дій отримали поранення 3 українські оборонці.

      Стріляли окупанти із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це інформують у штабі ООС.

      Дивіться також: Біля українських позицій на Донбасі вибухнув ворожий безпілотник: що відомо про втрати

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь неподалік:

      • Мар'їнки;
      • Невельського;
      • Водяного;
      • Новотроїцького.

      7 обстрілів позицій українських захисників були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • Біля Оріхового;
      • Поруч із Луганським;
      • Неподалік Південного;
      • Біля Новотошківського.

      У результаті ворожих обстрілів 3 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення,
      – мовиться у зведенні.

      Вже цієї доби ворог встиг двічі порушити режим припинення вогню. На щастя, без втрат.


      Карта окупованих територій Донбасу/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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