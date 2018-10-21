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      На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: боевики применяют противотанковые ракеты

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      За прошедшие сутки, 20 октября, пророссийские боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В районе Гнутово оккупанты применили противотанковую управляемую ракету.

      Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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      Так, пророссийские оккупационные войска обстреливали позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Шумы, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединский и Широкино.

      Вечером 20 октября с неподконтрольной территории вблизи КПВВ "майорских" российские оккупационные войска осуществляли выстрелы из стрелкового оружия.

      В результате этого поврежден воздушный баллон надувного модуля. В палатке в это время находились гражданские. К счастью, пострадавших нет,
      – говорится в сообщении.

      В штабе сообщили, что один военнослужащий получил ранения.

      Активно враг применял оружие на Донецком и Мариупольском направлениях. По данным разведки, одного из оккупантов удалось уничтожить, еще четыре – ранены. За текущие сутки, по состоянию на 7-м утра, противник совершил обстрел наших позиций в районе Попасной.

       

      Напомним, за минувшие сутки, 19 октября, российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции ВСУ, в результате чего был ранен один украинский защитник. В то же время, бойцам ОС удалось уничтожить четырех пророссийских боевиков.

      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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