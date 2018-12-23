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      На Донбассе необычно тихо: боевики ни разу не открыли огонь

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      На Донбассе 23 декабря обошлось без обстрелов
      На Донбассе 23 декабря обошлось без обстрелов / Getty images

      В течение текущих суток, 23 декабря, российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня.

      Об этом информирует штаб ООС.

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      В течение текущих суток, по состоянию на 18 час российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано,
      – говорится в сообщении.

      Также в штабе отмечают, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

      К счастью, 23 декабря стало вторым днем без потерь и без раненых в рядах украинских защитников.

       

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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