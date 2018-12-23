На Донбассе необычно тихо: боевики ни разу не открыли огонь

В течение текущих суток, 23 декабря, российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня.

Об этом информирует штаб ООС.

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В течение текущих суток, по состоянию на 18 час российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано,

– говорится в сообщении.

Также в штабе отмечают, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

К счастью, 23 декабря стало вторым днем без потерь и без раненых в рядах украинских защитников.