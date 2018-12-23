На Донбассе необычно тихо: боевики ни разу не открыли огонь
В течение текущих суток, 23 декабря, российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня.
Об этом информирует штаб ООС.
Читайте также: Сутки на Донбассе: разведка сообщает о потерях среди боевиков
В течение текущих суток, по состоянию на 18 час российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано,
– говорится в сообщении.
Также в штабе отмечают, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
К счастью, 23 декабря стало вторым днем без потерь и без раненых в рядах украинских защитников.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии