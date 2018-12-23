На Донбасі незвично тихо: бойовики жодного разу не відкрили вогонь
Протягом поточної доби, 23 грудня, російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.
Про це інформує штаб ООС.
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Протягом поточної доби, станом на 18 годину російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню. Обстрілів позицій українських військових не зафіксовано,
– йдеться у повідомленні.
Також у штабі зазначають, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
На щастя, 23 грудня стало другим днем без втрат та без поранених в лавах українських оборонців.
Джерело: 24 Канал
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