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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
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      На Донбасі незвично тихо: бойовики жодного разу не відкрили вогонь

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      На Донбасі 23 грудня обійшлося без обстрілів
      На Донбасі 23 грудня обійшлося без обстрілів / Getty images

      Протягом поточної доби, 23 грудня, російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.

      Про це інформує штаб ООС.

      Читайте також: Доба на Донбасі: розвідка повідомляє про втрати серед бойовиків

      Протягом поточної доби, станом на 18 годину російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню. Обстрілів позицій українських військових не зафіксовано,
      – йдеться у повідомленні.

      Також у штабі зазначають, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

      На щастя, 23 грудня стало другим днем без втрат та без поранених в лавах українських оборонців.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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