На Донбассе очередные потери: из-за обстрела погиб нацгвардеец
Во время выполнения боевого задания в зоне ООС 12 сентября погиб военный Национальной гвардии Украины. Он получил ранение, несовместимое с жизнью.
Сейчас выясняются все обстоятельства этого происшествия, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
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На месте гибели работает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командование воинской части, в которой работал покойный военный.
Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего,
– значится в сообщении.
Карта оккупированных Россией территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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