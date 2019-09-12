На Донбассе очередные потери: из-за обстрела погиб нацгвардеец

Во время выполнения боевого задания в зоне ООС 12 сентября погиб военный Национальной гвардии Украины. Он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Сейчас выясняются все обстоятельства этого происшествия, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. К слову: Двое молодых военных трагически погибли на Донбассе: известны имена героев, фото На месте гибели работает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командование воинской части, в которой работал покойный военный. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего,

– значится в сообщении.

Карта оккупированных Россией территорий Донбасса / инфографика 24 канала