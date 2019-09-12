На Донбасі чергові втрати: через обстріл загинув нацгвардієць
Під час виконання бойового завдання в зоні ООС 12 вересня загинув військовий Національної гвардії України. Військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
Нині з'ясовуються усі обставини цієї події, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
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На місці загибелі працює робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та командування військової частини, у якій працював покійний військовий.
Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого,
– значиться у повідомленні.
Карта окупованих Росією територій Донбасу / інфографіка 24 каналу