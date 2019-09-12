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      На Донбасі чергові втрати: через обстріл загинув нацгвардієць

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      На Донбасі загинув нацгвардієць
      На Донбасі загинув нацгвардієць / ua.112.ua

      Під час виконання бойового завдання в зоні ООС 12 вересня загинув військовий Національної гвардії України. Військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

      Нині з'ясовуються усі обставини цієї події, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

      До слова: Двоє молодих військових трагічно загинули на Донбасі: відомі імена героїв, фото

      На місці загибелі працює робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та командування військової частини, у якій працював покійний військовий.

      Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого,
      – значиться у повідомленні.

      Окуповані території Донбасу
      Карта окупованих Росією територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Нацгвардія Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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