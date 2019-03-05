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      На Донбассе оккупант открыл огонь из танков: одного украинского защитника убили

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      Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из танков
      Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из танков / Screenshot

      За минувшие сутки, 4 марта, пророссийские боевики били по позициям ВСУ из танков, артиллерийских систем и минометов. Под вражеским огнем погиб один украинский воин.

      В общем, со стороны российских оккупационных войск было девять обстрелов. Среди прочего, они били из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      Под "раздачу" попали Лебединское, Широкино, Водяное, Пески, Новотошковское, Крымское, Станица Луганская, Зайцево и Новолуганск. В последних двух населенных пунктах частично повреждены жилые сооружения.

      Украинские военные дали достойный отпор окупанту – ликвидировали четырех пророссийских боевиков.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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