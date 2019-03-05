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      На Донбасі окупант відкрив вогонь з танків: одного українського захисника вбили

      423 Читать новость на русском
      Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ з танків
      Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ з танків / Screenshot

      За минулу добу, 4 березня, проросійські бойовики гатили по позиціях ЗСУ з танків, артилерійських систем та мінометів. Під ворожим вогнем загинув один український воїн.

      Загалом, обстрілів з боку російських окупаційних військ було дев'ять. Серед іншого, вони гатили з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      Під "роздачу" попали Лебединське, Широкине, Водяне, Піски, Новотошківське, Кримське, Станиця Луганська, Зайцеве та Новолуганськ. В останніх двох населених пунктах частково пошкоджені житлові споруди. 

      Українські військові дали гідну відсіч окупанту – ліквідували чотирьох проросійських бойовиків. 

       

      blog_ava
      Російський опозиціонер: Донбас – це глибока помилка Путіна
      сьогодні
      1908
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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