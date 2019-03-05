На Донбасі окупант відкрив вогонь з танків: одного українського захисника вбили
За минулу добу, 4 березня, проросійські бойовики гатили по позиціях ЗСУ з танків, артилерійських систем та мінометів. Під ворожим вогнем загинув один український воїн.
Загалом, обстрілів з боку російських окупаційних військ було дев'ять. Серед іншого, вони гатили з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Під "роздачу" попали Лебединське, Широкине, Водяне, Піски, Новотошківське, Кримське, Станиця Луганська, Зайцеве та Новолуганськ. В останніх двох населених пунктах частково пошкоджені житлові споруди.
Українські військові дали гідну відсіч окупанту – ліквідували чотирьох проросійських бойовиків.
Джерело: 24 Канал
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