У квітні йому б виповнилося 20: стало відомим ім'я загиблого на Донбасі воїна

4 березня в районі Операції об'єднаних сил загинув 19-річний уродженець Прикарпаття Богдан Гаврилів. Ті хто знав воїна, згадують його як простого хлопця, хорошого спортсмена та хорошу людину.

4 березня речник Міноборони Максим Праута сповістив, що на окупованому Донбасі загинув один український військовий. За його словами, мовиться про воїна 1999 року народження. Щодо імені загиблого та обставин його смерті у відомстві нічого не сказали.

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Як повідомив у мережі користувач Іван Качмар, мовиться про уродженця Калуша на Прикарпатті. А звати героя Богдан Гаврилів, повідомив голова громадської спілки "Громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій на Сході України імені Романа Шухевича" Олександр Соколовський. 20 квітня Богданові виповнилося би 20 років.

"Зовсім дитина... Хто знав Богдана, то скажуть, що був скромним простим хлопцем, хорошим спортсменом і хорошою людиною. Чомусь війна забирає найдобріших..." – зазначив Качмар.

У лютому на Донбасі загинули щонайменше 8 українських воїнів. Більшості з воїнів було близько 30 років.