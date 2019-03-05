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      У квітні йому б виповнилося 20: стало відомим ім'я загиблого на Донбасі воїна

      329 Читать новость на русском
      Богдан Гаврилів
      Богдан Гаврилів / Соцмережі

      4 березня в районі Операції об'єднаних сил загинув 19-річний уродженець Прикарпаття Богдан Гаврилів. Ті хто знав воїна, згадують його як простого хлопця, хорошого спортсмена та хорошу людину.

      4 березня речник Міноборони Максим Праута сповістив, що на окупованому Донбасі загинув один український військовий. За його словами, мовиться про воїна 1999 року народження. Щодо імені загиблого та обставин його смерті у відомстві нічого не сказали.

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      Як повідомив у мережі користувач Іван Качмар, мовиться про уродженця Калуша на Прикарпатті. А звати героя Богдан Гаврилів, повідомив голова громадської спілки "Громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій на Сході України імені Романа Шухевича" Олександр Соколовський. 20 квітня Богданові виповнилося би 20 років.

      "Зовсім дитина... Хто знав Богдана, то скажуть, що був скромним простим хлопцем, хорошим спортсменом і хорошою людиною. Чомусь війна забирає найдобріших..." – зазначив Качмар.

      У лютому на Донбасі загинули щонайменше 8 українських воїнів. Більшості з воїнів було близько 30 років. 

      blog_ava
      Помер російський репер Децл: встановлено причину смерті
      4 березня
      18096
      Теги: Збройні сили України Новини Івано-Франківська Жертви Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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