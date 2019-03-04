Окупанти вбили 20-річного українського військового на Донбасі

Від початку доби 4 березня унаслідок обстрілів проросійських бойовиків на окупованому Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Речник Міноборони Максим Праута повідомив, що український військовий був 1999 року народження.

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Наразі ім’я воїна невідоме. За словами речника, близько 8:30 бойовики випустили три міни калібру 120 міліметрів по позиціях українських військових неподалік населеного пункту Зайцеве.

Крім того, з 6 до 10 год окупанти здійснили чотири обстріли на Донецькому напрямку. Найбільш тривалим і потужним був обстріл у районі Лебединського. Активність бойовиків зафіксували також у районі населеного пункту Піски.

"Поблизу Водяного українські захисники нарахували на своїх позиціях 12 розривів мін 120-го калібру, ще 12 артилерійських снарядів калібру 122 міліметрів розірвалися в районі Широкиного", – зазначив Праута.



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