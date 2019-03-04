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      Окупанти вбили 20-річного українського військового на Донбасі

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      Окупанти вбили 20-річного українського військового на Донбасі
      Окупанти вбили 20-річного українського військового на Донбасі / ukrinform.ua

      Від початку доби 4 березня унаслідок обстрілів проросійських бойовиків на окупованому Донбасі загинув один український військовослужбовець.

      Речник Міноборони Максим Праута повідомив, що український військовий був 1999 року народження.

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      Наразі ім’я воїна невідоме. За словами речника, близько 8:30 бойовики випустили три міни калібру 120 міліметрів по позиціях українських військових неподалік населеного пункту Зайцеве.

      Крім того, з 6 до 10 год окупанти здійснили чотири обстріли на Донецькому напрямку. Найбільш тривалим і потужним був обстріл у районі Лебединського. Активність бойовиків зафіксували також у районі населеного пункту Піски.

      "Поблизу Водяного українські захисники нарахували на своїх позиціях 12 розривів мін 120-го калібру, ще 12 артилерійських снарядів калібру 122 міліметрів розірвалися в районі Широкиного", – зазначив Праута.

      війна на донбасі
      Ситуація на Сході країни

       

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      Теги: Новини України Втрати Війна на Донбасі Міністерство оборони України Жертви Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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