Оккупанты убили 20-летнего украинского военного на Донбассе

С начала суток 4 марта вследствии обстрелов пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Представитель Минобороны Максим Праута сообщил, что украинский военный был 1999 года рождения.

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Сейчас имя воина неизвестно. По словам спикера, около 8:30 боевики выпустили три мины калибра 120 миллиметров по позициям украинских военных недалеко от населенного пункта Зайцево.

Кроме того, с 6 до 10 часов оккупанты провели четыре обстрела на Донецком направлении. Наиболее длительным и мощным был обстрел в районе Лебединского. Активность боевиков зафиксировали в районе населенного пункта Пески.

"Вблизи Водяного украинские защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, еще 12 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметров разорвались в районе Широкино", – отметил Праута.



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