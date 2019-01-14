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      На Донбассе от вражеского огня погиб украинский военный, еще двое получили ранения

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      На Донбассе от вражеского огня погиб украинский защитник
      На Донбассе от вражеского огня погиб украинский защитник / 24 канал

      В течение текущих суток, 14 января, пророссийские оккупанты в Донбассе 5 раз обстреливали украинские позиции. Вследствии вражеского огня погиб один защитник, еще двое получили ранения.

      Об этом информирует штаб ООС.

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      В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Чермалык,
      – говорится в сводке.

      Кроме этого, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник вел обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Происходило это в районе населенного пункта Гладосово.

      Вследствии преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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