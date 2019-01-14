На Донбассе от вражеского огня погиб украинский военный, еще двое получили ранения

В течение текущих суток, 14 января, пророссийские оккупанты в Донбассе 5 раз обстреливали украинские позиции. Вследствии вражеского огня погиб один защитник, еще двое получили ранения.

Об этом информирует штаб ООС.

Читайте также: Пусть пробуют, мы их дальше не пустим, – военные об обстреле на Светлодарской дуге

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов – вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Чермалык,

– говорится в сводке.

Кроме этого, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник вел обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Происходило это в районе населенного пункта Гладосово.

Вследствии преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.