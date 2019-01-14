На Донбассе от вражеского огня погиб украинский военный, еще двое получили ранения
В течение текущих суток, 14 января, пророссийские оккупанты в Донбассе 5 раз обстреливали украинские позиции. Вследствии вражеского огня погиб один защитник, еще двое получили ранения.
Об этом информирует штаб ООС.
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В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов – вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Чермалык,
– говорится в сводке.
Кроме этого, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник вел обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Происходило это в районе населенного пункта Гладосово.
Вследствии преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.