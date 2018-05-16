На Донбассе от вражеской пули снайпера погиб украинский доброволец

В среду, 16 мая, в зоне Операции Объединенных сил, от пули снайпера, которая попала прямо в сердце, погиб 41-летний боец 93-й отдельной механизированной бригады Сергей Гундер (позывной "Татарин").

Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

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Председатель ОО "Объединение воинов и волонтеров "Галицкие львы" Роман Дороживский рассказал, что Сергей Гундер был родом с Харьковщины, но последние 10 лет жил в Ивано-Франковске.

Отмечается, что он неоднократно принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Сергей получал ранения, однако снова направлялся на Восток.

Еще вчера мы с ним разговаривали. Он мне скинул смс-сообщение, что им там нужно. А сегодня в 09:00 в него попала пуля. Прямое попадание в сердце. Смерть легкая, заслужил у Бога. У него в Драгомирчанах осталась жена и дочь. От первого брака также, кажется, есть двое детей,

– рассказал Дороживский.



На Донбассе от пули снайпера погиб украинский доброволец

Также он добавил, что Сергей оставил ему доверенность, чтобы он собирал документы для получения жилья.