05:26
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Донбасі від ворожої кулі снайпера загинув український доброволець

702 Читать новость на русском
На Донбасі загинув український доброволець Сергій Гундер
На Донбасі загинув український доброволець Сергій Гундер / Фото з відкритих джерел

У середу, 16 травня, у зоні Операції Об'єднаних сил, від кулі снайпера, яка влучила прямо у серце, загинув 41-річний боєць 93-ї окремої механізованої бригади Сергій Гундер (позивний "Татарин").

Про це повідомляє "Галицький кореспондент".

Читайте також: ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення

Голова ГО "Об’єднання воїнів та волонтерів "Галицькі леви" Роман Дорожівський розповів, що Сергій Гундер був родом з Харківщини, але останні 10 років жив в Івано-Франківську.

Зазначається, що він неодноразово брав участь в бойових діях на Донбасі. Сергій отримував поранення, однак знову подався на Схід.

Ще вчора ми з ним розмовляли. Він мені скинув смс-повідомлення, що їм там потрібно. А сьогодні в 09:00 в нього влучила куля. Пряме потрапляння в серце. Смерть легка, заслужив в Бога. У нього в Драгомирчанах залишилась дружина та донька. Від першого шлюбу також, здається, є двоє дітей,
– розповів Дорожівський.


На Донбасі від кулі снайпера загинув український доброволець

Також він додав, що Сергій залишив йому довіреність, щоб він збирав документи для отримання житла. 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як легко можна купити голоси фракції
16 травня, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 390
Головні новини 16 травня: Сенцов голодує, лист Савченко і резонансна знахідка біля Дніпра
16 травня, 22:02 Головні новини 16 травня: Сенцов голодує, лист Савченко і резонансна знахідка біля Дніпра
2977
Яку
16 травня, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1242
Моторошна статистика смертності у ДТП: кожні 1,22 хвилини гине одна людина
16 травня, 21:33 Моторошна статистика смертності у ДТП: кожні 1,22 хвилини гине одна людина
610
Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр
16 травня, 20:03 Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр
Катерина Петренко 1418
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук