На Донбасі від ворожої кулі снайпера загинув український доброволець

У середу, 16 травня, у зоні Операції Об'єднаних сил, від кулі снайпера, яка влучила прямо у серце, загинув 41-річний боєць 93-ї окремої механізованої бригади Сергій Гундер (позивний "Татарин").

Про це повідомляє "Галицький кореспондент".

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Голова ГО "Об’єднання воїнів та волонтерів "Галицькі леви" Роман Дорожівський розповів, що Сергій Гундер був родом з Харківщини, але останні 10 років жив в Івано-Франківську.

Зазначається, що він неодноразово брав участь в бойових діях на Донбасі. Сергій отримував поранення, однак знову подався на Схід.

Ще вчора ми з ним розмовляли. Він мені скинув смс-повідомлення, що їм там потрібно. А сьогодні в 09:00 в нього влучила куля. Пряме потрапляння в серце. Смерть легка, заслужив в Бога. У нього в Драгомирчанах залишилась дружина та донька. Від першого шлюбу також, здається, є двоє дітей,

– розповів Дорожівський.



На Донбасі від кулі снайпера загинув український доброволець

Також він додав, що Сергій залишив йому довіреність, щоб він збирав документи для отримання житла.