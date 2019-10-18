На Донбассе подорвались двое украинских военных

К счастью, украинские защитники живы, однако травмированы. Военные получили ранения 17 октября во время выполнения боевых задач.

О ранении украинских защитников на своей фейсбук-странице информирует пресс-служба штаба ООС.

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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный за прошедшие сутки во время выполнения инженерных работ получил взрывную травму,

– говорится в сообщении.

Заметим, что пророссийские оккупанты на Донбассе усилили обстрелы украинских позиций. За минувшие сутки, 17 октября, они открывали огонь 29 раз.

Важно! В Трехсторонней контактной группе в Минске ранее договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской. Оно должно было стартовать еще 7 октября при условии, что за 7 суток до этого в местах разведения войск не было бы ни одного обстрела. Однако оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала