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      На Донбассе подорвались двое украинских военных

      66 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      К счастью, украинские защитники живы, однако травмированы. Военные получили ранения 17 октября во время выполнения боевых задач.

      О ранении украинских защитников на своей фейсбук-странице информирует пресс-служба штаба ООС.

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      В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный за прошедшие сутки во время выполнения инженерных работ получил взрывную травму,
      – говорится в сообщении.

      Заметим, что пророссийские оккупанты на Донбассе усилили обстрелы украинских позиций. За минувшие сутки, 17 октября, они открывали огонь 29 раз.

       

      Важно! В Трехсторонней контактной группе в Минске ранее договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской. Оно должно было стартовать еще 7 октября при условии, что за 7 суток до этого в местах разведения войск не было бы ни одного обстрела. Однако оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции.

      карта окупованих територій Донбас
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Взрыв Постраждалі
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