На Донбасі підірвалися двоє українських військових

На щастя, українські оборонці живі, втім травмовані. Військові отримали поранення 17 жовтня під час виконання бойових завдань.

Про поранення українських оборонців на своїй фейсбук-сторінці інформує пресслужба штабу ООС.

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Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий минулої доби, під час виконання інженерних робіт, отримав вибухову травму,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що проросійські окупанти на Донбасі посилили обстріли українських позицій. За минулу добу, 17 жовтня, вони відкривали вогонь аж 29 разів.

Важливо! У Тристоронній контактній групі в Мінську раніше домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Воно мало стартувати ще 7 жовтня за умови, що за 7 діб до цього в місцях розведення військ не було б жодного обстрілу. Проте окупанти досі не припиняють обстрілювати українські позиції.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу