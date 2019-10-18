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      На Донбасі підірвалися двоє українських військових

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      На щастя, українські оборонці живі, втім травмовані. Військові отримали поранення 17 жовтня під час виконання бойових завдань.

      Про поранення українських оборонців на своїй фейсбук-сторінці інформує пресслужба штабу ООС.

      Актуально: Скільки людей зникли безвісти на окупованому Донбасі: цифри

      Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий минулої доби, під час виконання інженерних робіт, отримав вибухову травму,
      – мовиться у повідомленні.

      Зауважимо, що проросійські окупанти на Донбасі посилили обстріли українських позицій. За минулу добу, 17 жовтня, вони відкривали вогонь аж 29 разів.

      Важливо! У Тристоронній контактній групі в Мінську раніше домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Воно мало стартувати ще 7 жовтня за умови, що за 7 діб до цього в місцях розведення військ не було б жодного обстрілу. Проте окупанти досі не припиняють обстрілювати українські позиції.

      карта окупованих територій Донбас
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Постраждалі Вибух
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