На Донбассе погиб гражданин Латвии, который воевал за Украину: фото

27 июля на территории Донбасса неподалеку от поселка Новолуганское в российско-украинской войне погиб гражданин Латвии Артур с позывным "Ронин".

Об этом рассказали волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.

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Это – гражданин Латвии и ярый патриот Украины, боец 72 ОМБр Артур с позывным "Ронин". 27 июля мужчина отдал за нас с вами жизнь,

– говорится в сообщении.

Также волонтеры отметили, что погибший боец был очень активным на войне.

"Прошел немало горячих точек, до 72-й бригады воевал в составе 54 ОМБр и в "Правом секторе". "Ронин" подорвался на вражеском снаряде вблизи поселка Новолуганское. Вечная слава павшим Героям!", – добавили в фонде.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 июля, российские оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в том числе используя тяжелое вооружение. Вследствие обстрелов один боец ВСУ погиб.