На Донбасі загинув громадянин Латвії, який воював за Україну: фото

27 липня на території Донбасу неподалік від селища Новолуганське у російсько-українській війні загинув громадянин Латвії Артур із позивним "Ронін".

Про це розповіли волонтери фонду "Повернись живим" у Facebook.

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Це – громадянин Латвії і палкий патріот України, боєць 72 ОМБр Артур із позивним "Ронін". 27 липня, чоловік віддав за нас із вами життя,

– йдеться у повідомленні.

Також волонтери зауважили, що загиблий боєць був дуже активним на війні.

"Пройшов чимало гарячих точок, до 72-ї бригади воював у складі 54 ОМБр та у "Правому секторі". "Ронін" підірвався на ворожому снаряді поблизу селища Новолуганське. Вічна слава полеглим Героям!", – додали у фонді.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 липня, російські окупаційні війська 34 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, зокрема використовуючи важке озброєння. Внаслідок обстрілів, один боєць ЗСУ загинув.