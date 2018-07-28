Україна знову зазнала непоправної втрати на Донбасі

За минулу добу, 27 липня, російські окупаційні війська понад 30 разів гатили по позиціях українських військових, зокрема використовуючи важке озброєння. Внаслідок обстрілів, один боєць ЗСУ загинув.

Про це йдеться у зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 27 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 34 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази із важкого озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проросійські бойовики вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по українських військовослужбовцях, які захищають Кримське, Жовте, Новотошківське, Золоте, Майорськ, Мар’їнку, Авдіївку, Новомихайлівку, Красногорівку, Лебединське, Гнутове, Широкине, Павлополь та Водяне. Окрім того, окупанти поблизу Лебединського застосовували 120-мм та 82-мм міномети, а поблизу Водяного 82-мм міномети.

За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. За даними розвідки минулої доби двоє окупантів загинуло, ще 5 дістали поранення,

– додали у штабі.

Окрім того, упродовж поточної доби, 28 липня, проросійські окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська, Лебединського та Широкиного.