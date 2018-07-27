Українські бійці знищили позицію окупантів на Донбасі: яскраве відео
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Військовослужбовці Збройних сил України знищили один з бліндажів російських окупаційних військ на території Донбасу, у результаті чого проросійські бойовики зазнали втрат.
Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook волонтер Serg Marco.
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За його даними, в результаті влучання у бліндаж бойовиків один терорист ліквідований, троє поранені.
"Відео я назвав так – "Сепар птах х*ровий, поки не пнеш – не полетить". Ну цей полетів добре. Але є куди рости, куди розвиватися", – розповів він.
Волонтер додав, що під час прямого попадання по укриттю окупантів, один з них загинув, а ще троє були поранені.
Джерело: 24 Канал
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