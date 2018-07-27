Украинские бойцы уничтожили позицию оккупантов на Донбассе: яркое видео
Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили один из блиндажей российских оккупационных войск на территории Донбасса, в результате чего пророссийские боевики понесли потери.
Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Facebook волонтер Serg Marco.
Читайте также: Главаря боевиков Захарченко серьезно ранили, – СМИ
По его данным, в результате попадания в блиндаж боевиков, один террорист ликвидирован, трое ранены.
"Видео я назвал так: "Сепар – птица х*ровая, пока не пнеш – не полетит". Ну этот полетел хорошо. Но есть куда расти, куда развиваться", – рассказал он.
Волонтер добавил, что во время прямого попадания по укрытию оккупантов один из них погиб, а еще трое были ранены.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
К Европейской площади движется многотысячная колонна сторонников ПР14 декабря 2013 , 11:25 49
Американский эксперт указал, без чего "Джавелины" на фронте не принесут пользы Украине1 мая , 02:29
Лидер "Севильи" выделил два самых опасных игрока в составе "Шахтера"4 мая 2016 , 11:56
Новый выпуск популярного ток-шоу2 апреля , 22:08