Украинские бойцы уничтожили позицию оккупантов на Донбассе: яркое видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили один из блиндажей российских оккупационных войск на территории Донбасса, в результате чего пророссийские боевики понесли потери.

Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Facebook волонтер Serg Marco.

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По его данным, в результате попадания в блиндаж боевиков, один террорист ликвидирован, трое ранены.

"Видео я назвал так: "Сепар – птица х*ровая, пока не пнеш – не полетит". Ну этот полетел хорошо. Но есть куда расти, куда развиваться", – рассказал он.

Волонтер добавил, что во время прямого попадания по укрытию оккупантов один из них погиб, а еще трое были ранены.