Украина снова понесла невосполнимую потерю на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 июля, российские оккупационные войска более 30 раз стреляли по позициям украинских военных, в том числе используя тяжелое вооружение. Вследствие обстрелов один боец ВСУ погиб.

Об этом говорится в сводке Операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте также: Украинские бойцы уничтожили позицию оккупантов на Донбассе: яркое видео

"На протяжении прошлых суток, 27 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пророссийские боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским военнослужащим, которые защищают Крымское, Желтое, Новотошковское, Золотое, Майорск, Марьинку, Авдеевку, Новомихайловку, Красногоровку, Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяное. Кроме того, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометы, а вблизи Водяного – 82-мм минометы.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб. По данным разведки за прошлые сутки двое оккупантов погибли, еще 5 получили ранения,

– добавили в штабе.

Кроме того, в течение текущих суток, 28 июля, пророссийские оккупационные войска 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкина.