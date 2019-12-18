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      На Донбассе погиб рыцарь 28 механизированной бригады: имя и фото Героя

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      На Донбассе погиб украинский военный Василий Лисицын / фото: 28 ОМБр

      В результате вражеских обстрелов во вторник, 17 мая, погиб военный 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода. Речь идет о старшем солдате Сергее Лисицыне.

      Военный погиб в результате вражеского обстрела, который произошел 17 декабря около 19 часов, сообщили в бригаде.

      Важно! Потери Украины и боевиков на Донбассе в декабре: цифры и имена погибших

      Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Находимся в скорби вместе с вами,
      – заявили в штабе ООС.

      Василий Лисицын стал уже 10 погибшим украинским военным в войне на Донбассе в течение декабря 2019 года.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Жертвы Операция Объединенных сил
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