На Донбассе погиб рыцарь 28 механизированной бригады: имя и фото Героя
В результате вражеских обстрелов во вторник, 17 мая, погиб военный 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода. Речь идет о старшем солдате Сергее Лисицыне.
Военный погиб в результате вражеского обстрела, который произошел 17 декабря около 19 часов, сообщили в бригаде.
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Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Находимся в скорби вместе с вами,
– заявили в штабе ООС.
Василий Лисицын стал уже 10 погибшим украинским военным в войне на Донбассе в течение декабря 2019 года.
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