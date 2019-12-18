На Донбасі загинув лицар 28 механізованої бригади: ім'я та фото Героя
Внаслідок ворожих обстрілів у вівторок, 17 грудня, загинув військовий 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Мовиться про старшого солдата Сергія Лісіцина.
Військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу, який трапився 17 грудня близько 19 години, повідомили у бригаді.
Важливо! Втрати України і бойовиків на Донбасі у грудні: цифри та імена загиблих
Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Перебуваємо в скорботі разом із вами,
– заявили в штабі ООС.
Василь Лісіцин став вже 10 загиблим українським військовим у війні на Донбасі протягом грудня 2019 року.
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