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      На Донбассе погиб украинский военный: фото

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      На Донбассе погиб украинский военный Александр Пузиков
      На Донбассе погиб украинский военный Александр Пузиков / Коллаж 24 канала

      В зоне боевых действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов оккупантов 24 мая погиб украинский военный Александр Пузиков. Он служил в батальоне "Айдар".

      33-летний защитник погиб в районе Горловки. Он служил в военной части А3488 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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      Погиб 24.05.2019 года при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области. Сочувствуем родным и близким,
      – говорится в сообщении Никопольского горсовета.

      Военный родился именно в Никополе Днепропетровской области. С 2004 по 2013 годы проходил военную службу в воинской части Днепра, где был водителем, командиром отделения, заместителем командир взвода и старшиной роты.

      С 2008 по 2009 годы Александр находился в составе Украинского контингента в Косово, но после увольнения с военной службы с 2013 по 2016 год работал в ГСЧС Днепра старшим водителем.

      Известно, что мужчина вернулся на военную службу во время вооруженного противостояния.

      Погибший на Донбассе военный Александр Пузиков

      Отметим, 24 мая боевики на Донбассе 17 раз нарушали режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов. В результате обстрелов один военный погиб, еще один – получил ранения. Однако, на каждый обстрел пророссийские наемники получали адекватный ответ. Так, бойцам ВСУ удалось уничтожить одного боевика и трех – ранить.

      війна на Донбасі, окуповані територіїОккупированные на Донбассе территории

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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