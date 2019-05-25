Ожесточенные бои и страшные потери: ситуация на Донбассе обостряется

В течение суток 24 мая боевики на Донбассе 17 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов. Кроме того, оккупанты обстреливали украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На каждый обстрел пророссийские наемники получили адекватный ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники совершили 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

– дважды вблизи Песков: из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов;

– возле Красногоровки: из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;

– в районе Верхнеторецкого: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– трижды вблизи Авдеевки: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– возле Каменки: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– вблизи Гнутова: из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– трижды возле населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая: из станковых противотанковых гранатометов;

– вблизи села Лебединское: из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза;

– вблизи населенного пункта Шумы: из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

– в районе населенного пункта Золотое-4: из минометов калибра 82 миллиметра;

– возле населенного пункта Майорск: из ручных противотанковых гранатометов;

– в районе населенного пункта Станица Луганская: из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. Что касается ситуации среди оккупантов, то, по данным разведки Объединенных сил, 24 мая один боевик был уничтожен и трое – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил зафиксировано не было.

За прошедшие сутки 23 мая на Донбассе оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Вследствие такой их активности один украинский военный получил ранения. Что касается боевиков, то двое были ликвидированы и один – ранен.



Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях