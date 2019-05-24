Сутки на фронте: двое оккупантов уничтожены, у нас потерь нет

За прошедшие сутки, 23 мая, враг 11 открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Один наш военный получил ранения, погибших нет. Двое оккупантов были ликвидированы, один ранен.

Российские оккупационные войска били из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Читайте также: Оккупанты обвинили взятых в плен военных ВСУ в планировании терактов В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал украинские позиции неподалеку Николаевки, Песков, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка, Опытного, Авдеевки, Пищевика. В районе "Севера" – вблизи Золотого-4. Отличились пророссийские боевики и с начала суток, 24 мая, трижды открыв огонь неподалеку Новотроицкого, Лебединского, Гнутова. Среди украинских бойцов потерь нет. Потери у оккупантов уточняются.