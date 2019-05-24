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      Доба на фронті: двох окупантів знищено, у нас втрат немає

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      За минулу добу, 23 травня, ворог 11 відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України на Донбасі. Один наш військовий зазнав поранень, загиблих немає. Двох окупантів було ліквідовано, одного – поранено.

      Російські окупаційні війська гатили з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстрілював українські позиції неподалік Миколаївки, Пісків, Павлополя, Старогнатівки, Чермалика, Опитного, Авдіївки, Піщевика. У районі "Північ" – поблизу Золотого-4. 

      Відзначились проросійські бойовики і від початку доби, 24 травня, тричі відкривши вогонь неподалік Новотроїцького, Лебединського, Гнутового. Серед українських бійців втрат немає. Втрати в окупантів уточнюються.

       

       

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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