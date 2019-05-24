Доба на фронті: двох окупантів знищено, у нас втрат немає

За минулу добу, 23 травня, ворог 11 відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України на Донбасі. Один наш військовий зазнав поранень, загиблих немає. Двох окупантів було ліквідовано, одного – поранено.

Російські окупаційні війська гатили з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Читайте також: Окупанти звинуватили взятих в полон військових ЗСУ в плануванні терактів В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстрілював українські позиції неподалік Миколаївки, Пісків, Павлополя, Старогнатівки, Чермалика, Опитного, Авдіївки, Піщевика. У районі "Північ" – поблизу Золотого-4. Відзначились проросійські бойовики і від початку доби, 24 травня, тричі відкривши вогонь неподалік Новотроїцького, Лебединського, Гнутового. Серед українських бійців втрат немає. Втрати в окупантів уточнюються.