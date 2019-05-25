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      Запеклі бої та страшні втрати: ситуація на Донбасі загострюється

      1380 Читать новость на русском
      Якою була доба на Донбасі
      Якою була доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 24 травня бойовики на Донбасі 17 разів порушували режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометі. Крім того, окупанти обстрілювали українських захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На кожний обстріл проросійські найманці отримали адекватну відповідь.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" проросійські найманці здійснили 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

      – двічі поблизу Пісків: з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів;

      – біля Красногорівки: з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів;

      – у районі Верхньоторецького: з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

      – тричі поблизу Авдіївки: з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

      – біля Кам'янки: зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

      – поблизу Гнутового: зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

      – тричі біля населених пунктів Новотроїцьке, Красногорівка та Новоселівка Друга: зі станкових протитанкових гранатометів;

      – поблизу села Лебединське: з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      Читайте також: У ГПУ показали снайперську гвинтівку російських бойовиків: фото

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно чотири рази;

      – поблизу населеного пункту Шуми: з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

      – у районі населеного пункту Золоте-4: з мінометів калібру 82 міліметри;

      – біля населеного пункту Майорськ: з ручних протитанкових гранатометів;

      – у районі населеного пункту Станиця Луганська: зі стрілецької зброї.

      Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один отримав поранення. Щодо ситуації серед окупантів, то, за даними розвідки Об'єднаних сил, 24 травня одного було знищено та трьох – поранено.

      Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил зафіксовано не було.

      За минулу добу 23 травня на Донбасі окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Внаслідок такої їхньої активності один український військовий зазнав поранення. Щодо бойовиків, то двох було ліквідовано та одного – поранено.

      Донбас, окуповані території, війна, Росія
      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

      якою сьогодні є ситуація на донбасі: 
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Жертви
      Джерело: 24 канал
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