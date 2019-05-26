На Донбасі загинув український військовий: фото

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів окупантів 24 травня загинув український військовий Олександр Пузиков. Він служив у батальйоні "Айдар".

33-річний захисник загинув у районі Горлівки. Він служив у військовій частині А3488 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Читайте також: Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео

Загинув 24.05.2019 року при виконанні службових обов’язків в зоні проведення Операціі Об’єднаних сил в Донецькій області. Співчуваємо рідним та близьким,

– йдеться у дописі Нікопольської міськради.

Військовий народився саме у Нікополі Дніпропетровської області. З 2004 по 2013 роки проходив військову службу у військовій частині Дніпра, де був водієм, командиром відділення, заступником комвзводу та старшиною роти.

З 2008 по 2009 роки Олександр перебував у складі Українського контингенту у Косово, але після звільнення з військової служби з 2013 по 2016 рік працював у ДСНС Дніпра старшим водієм.

Відомо, що чоловік повернувся на військову службу під час збройного протистояння.



Загиблий на Донбасі військовий Олександр Пузиков

Зауважимо, 24 травня бойовики на Донбасі 17 разів порушували режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів. Внаслідок обстрілів один військовий загинув, ще один – отримав поранення. Проте, на кожний обстріл проросійські найманці отримали адекватну відповідь. Так, бійцям ЗСУ вдалося знищити одного окупанта та ще трьох – поранити.



Окуповані на Донбасі території