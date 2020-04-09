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      На Донбассе погиб украинский военный

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      На Луганщине погиб военный / Иллюстративное фото

      В течение дня на Луганщине боевики вели обстрелы. Один украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

      Пророссийские боевики подло продолжают обстреливать Вооруженные силы Украины. В результате этого один солдат получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, сообщают в штабе ООС.

      Важно Является ли Россия участником войны на Донбассе: результаты опроса жителей востока Украины

      Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские войска открыли ответный огонь и подавили активность противника.

      Редакция 24 канала приносит искренние соболезнования семье и знакомым погибшего. Вечная память!

      В 2020 году на Донбассе уже погибли 43 военнослужащих. Ознакомиться с поименным списком героев можно по ссылке.

      Карта Донбасу
      Какие территории остаются оккупированными / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости Луганска Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
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