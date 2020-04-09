На Донбассе погиб украинский военный
В течение дня на Луганщине боевики вели обстрелы. Один украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.
Пророссийские боевики подло продолжают обстреливать Вооруженные силы Украины. В результате этого один солдат получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, сообщают в штабе ООС.
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Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские войска открыли ответный огонь и подавили активность противника.
Редакция 24 канала приносит искренние соболезнования семье и знакомым погибшего. Вечная память!
В 2020 году на Донбассе уже погибли 43 военнослужащих. Ознакомиться с поименным списком героев можно по ссылке.
Какие территории остаются оккупированными / Инфографика 24 канала
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