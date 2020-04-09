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      На Донбасі загинув український військовий

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      На Луганщині загинув військовий / Ілюстративне фото

      Протягом дня на Луганщині бойовики вели обстріли. Один український військовий отримав несумісне із життям поранення.

      Проросійські бойовики підступно продовжують обстрілювати Збройні сили України. Через це один солдат отримав осколкове поранення, несумісне з життям, повідомляють у штабі ООС.

      Важливо Чи є Росія учасником війни на Донбасі: результати опитування жителів сходу України

      Ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські війська відкрили вогонь у відповідь та подавили активність противника.

      Редакція 24 каналу приносить щирі співчуття родині і знайомим загиблого. Вічна пам'ять!

      У 2020 році на Донбасі вже загинули 43 військових. Ознайомитися із поіменним списком героїв можна за посиланням.

      Карта Донбасу
      Які території залишаються окупованими / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Окуповані території Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Жертви Війна на Донбасі
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