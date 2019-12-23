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      На Донбассе погиб украинский военный, оккупанты били из минометов

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      Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный / freeradio.com.ua

      В течение суток 22 декабря оккупационные российские войска 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще один – получил ранение.

      Противник стрелял по украинским военным из минометов калибра 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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      Оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

      • рядом с Песками – из стрелкового оружия;
      • недалеко от населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды возле Красногоровки – из стрелкового оружия;
      • в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

      Еще трижды пророссийские боевики били по позициям группировки "Север" (Луганская область):

      • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • вблизи Новгородского – из минометов калибра 82 мм.

      В ночь на 23 декабря на Донбассе было куда спокойнее – оккупанты огневой активности не проявляли.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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