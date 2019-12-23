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      На Донбасі загинув український військовий, окупанти гатили з мінометів

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      Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий / freeradio.com.ua

      Протягом доби 22 грудня окупаційні російські війська 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один – отримав поранення.

      Противник українських військових з мінометів калібру 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      Окупанти 5 разів обстріляли українські позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
      • неподалік населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї;
      • в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

      Ще тричі проросійські бойовики гатили по позиціях угруповання "Північ" (Луганська область):

      • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу з Новгородським – міномети калібру 82 мм.

      У ніч проти 23 грудня на Донбасі було куди спокійніше – окупанти вогневої активності не проявляли.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Жертви
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