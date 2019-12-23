На Донбасі загинув український військовий, окупанти гатили з мінометів
Протягом доби 22 грудня окупаційні російські війська 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один – отримав поранення.
Противник українських військових з мінометів калібру 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.
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Окупанти 5 разів обстріляли українські позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):
- поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.
Ще тричі проросійські бойовики гатили по позиціях угруповання "Північ" (Луганська область):
- неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу з Новгородським – міномети калібру 82 мм.
У ніч проти 23 грудня на Донбасі було куди спокійніше – окупанти вогневої активності не проявляли.