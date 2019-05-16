20:48
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, сегодня
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      На Донбассе погиб украинский защитник из Ивано-Франковска: фото

      56 Читати новину українською
      На Донбассе погиб украинский военный
      На Донбассе погиб украинский военный / Press-centr

      За день на Донбассе враг 6 раз открывал огонь по украинским позициям. В результате обстрела погиб украинский военный из Ивано-Франковска Василий Джус. Еще один военнослужащий ВСУ получил ранения.

      Обстрелы пророссийские боевики осуществляли из минометов, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Читайте также: Вражеский снайпер убил украинского защитника, который только что вернулся с лечения

      Оккупанты вели огонь вблизи таких населенных пунктов, как Водяное, Новотроицкое, Каменка, Богдановка, Новозвановка и Павлополь.

      Украинский военный погиб на Приазовье во время двустороннего боя. Он попал под минометный обстрел.

      Погибший – военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования "Запад", прапорщик Василий Джус, 1974 года рождения.

      Военнослужащие Воздушных сил и вся Украина горюют по собрату. Выражаем глубокие соболезнования семье,
      – говорится в сообщении воздушного командования "Запад".

       

      blog_ava
      "Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
      сегодня
      51576
      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      сегодня , 20:01 Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      Світлана Попова 139
      Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      сегодня , 19:15 Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      Наталя Боднар 108
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      92
      Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      сегодня , 18:30 Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      Ірина Поліщук 371
      Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      сегодня , 18:12 Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      334
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Уникальный завод по производству соли выставили на приватизацию
       25 февраля 2017 , 12:07
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения в АПЛ
       6 октября 2018 , 00:52
      Манчестер Юнайтед уволит тренера после матча с Ньюкаслом
       6 октября 2018 , 09:23
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук