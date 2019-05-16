На Донбассе погиб украинский защитник из Ивано-Франковска: фото

За день на Донбассе враг 6 раз открывал огонь по украинским позициям. В результате обстрела погиб украинский военный из Ивано-Франковска Василий Джус. Еще один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Обстрелы пророссийские боевики осуществляли из минометов, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Читайте также: Вражеский снайпер убил украинского защитника, который только что вернулся с лечения Оккупанты вели огонь вблизи таких населенных пунктов, как Водяное, Новотроицкое, Каменка, Богдановка, Новозвановка и Павлополь. Украинский военный погиб на Приазовье во время двустороннего боя. Он попал под минометный обстрел. Погибший – военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования "Запад", прапорщик Василий Джус, 1974 года рождения. Военнослужащие Воздушных сил и вся Украина горюют по собрату. Выражаем глубокие соболезнования семье,

– говорится в сообщении воздушного командования "Запад".