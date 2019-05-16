На Донбасі загинув український оборонець з Івано-Франківська: фото

За день на Донбасі ворог 6 разів відкривав вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинув український військовий з Івано-Франківська Василь Джус. Ще один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Обстріли проросійські бойовики здійснювали з мінометів, БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Читайте також: Ворожий снайпер вбив українського захисника, який щойно повернувся з лікування Окупанти вели вогонь поблизу таких населених пунктів, як Водяне, Новотроїцьке, Кам’янка, Богданівка, Новозванівка і Павлопіль. Український військовий загинув на Приазов’ї під час двостороннього бою. Він потрапив під мінометний обстріл. Загиблий – військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Джус, 1974 року народження. Військовослужбовці Повітряних сил та вся Україна сумують за побратимом. Висловлюємо глибокі співчуття родині,

– мовиться у повідомленні повітряного командування "Захід".