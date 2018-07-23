На Донбассе появились подразделения по борьбе с бронеобъектами боевиков

В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе созданы подразделения по борьбе с укреплениями и бронеобъектами пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр ООС. "По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости, подразделения готовы выполнять боевые задачи", – говорится в сообщении пресс-центра ООС. Читайте также: Сгорели заживо и фэйковая рота: воин сообщил, как судьба отплатила боевикам на Луганщине