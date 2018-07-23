На Донбассе появились подразделения по борьбе с бронеобъектами боевиков
В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе созданы подразделения по борьбе с укреплениями и бронеобъектами пророссийских боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости, подразделения готовы выполнять боевые задачи", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.
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Источник: 24 канал
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