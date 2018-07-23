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На Донбасі з’явилися підрозділи по боротьбі з бронеоб’єктами бойовиків

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Наєв створив у зоні ООС підрозділи по боротьбі із бронеоб’єктами бойовиків
Наєв створив у зоні ООС підрозділи по боротьбі із бронеоб’єктами бойовиків / Rbc.ua

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі створені підрозділи боротьби із укріпленнями та бронеоб’єктами проросійських бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"За розпорядженням командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, створені підрозділи боротьби із бронеоб’єктами та укріпленнями ворога. Наприкінці червня із особовим складом проведені заходи злагодження та удосконалення навченості. У разі потреби підрозділи готові виконувати бойові завдання", – мовиться у повідомленні прес-центру ООС.

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Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Сергій Наєв
Джерело: 24 канал
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