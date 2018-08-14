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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В оккупантов на Донбассе появились новые боеприпасы

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Оружие нашли у Хрустального
Оружие нашли у Хрустального / Карты Google

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в российских оккупантов сотни ящиков с боеприпасами и ракетами на территории объекта в Хрустальном.

Об этом говорится в отчете Миссии.

В оккупантов появились буксировочные гаубицы и почти тысяча ящиков для боеприпасов и снарядов.

Так, 10 августа в неподконтрольных правительству районах беспилотник зафиксировал 6 реактивных систем залпового огня вблизи Хрустального. Также 11 августа наблюдатели видели 4 РСЗО (БМ-21) у Новоамвросиевского.

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10 августа по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольному правительству районе мини-БПЛА СММ обнаружил совокупно 18 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм и десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм) на территории объекта к северу от Хрустального.

На территории другого объекта примерно в километре к юго-западу тот же мини-БПЛА СММ обнаружил подвижной разведывательный пункт (ПРП-4 "Нард") и 775 ящиков с боеприпасами (некоторые из них, по оценке, новые), а также 118 ящиков со снарядами для РСЗО (БМ-21).

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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