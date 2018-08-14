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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Донбасі з’явилися сотні нових ящиків з боєприпасами

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Зброю знайшли біля Хрустального
Зброю знайшли біля Хрустального / Карти Google

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у російських окупантів сотні ящиків із боєприпасами і ракетами на території об’єкту в Хрустальному.

Про це мовиться у звіті Місії.

В окупантів з’явилися буксирувальні гаубиці та майже тисяча ящиків для боєприпасів та снарядів.

Так, 10 серпня в непідконтрольних урядові районах безпілотник зафіксував 6 реактивних систем залпового вогню поблизу Хрустального. Також 11 серпня спостерігачі бачили 4 РСЗВ (БМ-21) біля Новоамвросіївського.

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10 серпня за лініями відведення, проте поза межами виділених місць зберігання в непідконтрольному урядові районі міні-БПЛА СММ виявив сукупно 18 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм, і десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм) на території об’єкта на північ від Хрустального.

На території іншого об’єкта за приблизно за кілометр на північний захід той самий міні-БПЛА СММ виявив рухомий розвідувальний пункт (ПРП-4 "Нард") і 775 ящиків із боєприпасами (деякі з них, за оцінкою, нові), а також 118 ящиків із снарядами для РСЗВ (БМ-21).

Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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