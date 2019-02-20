На Донбассе произошли масштабные военные учения: впечатляющее видео

На полигоне у поселка Урзуф, что в Донецкой области, бойцы резерва ВСУ приняли участие в военных учениях. К ним привлекли и военную технику, в частности истребители, штурмовики, армейскую авиацию, танки и другую бронетехнику.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев лично проверил боевую готовность войск, что обороняют передовые позиции Приазовского направлении. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

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Доказали, что украинские защитники готовы дать адекватный и жесткий ответ русским оккупантам. Сергей Наев подчеркнул, что главная цель учений – предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил.

Любой украинский командир должен иметь в своем подчинении сильную артиллерию и резерв. Я абсолютно доволен работой командиров во время обучения, все действия были четкими, правильными и управляемыми,

– сказал Наев.

На Приазов'ї пройшли тактичні навчання Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв: «Будь-який український командир повинен мати у своєму підпорядкуванні сильну артилерію та резерв» #ООС #операція_ОС Командувач Об’єднаних сил 19 лютого перевірив готовність військ, котрі обороняють передові позиції Приазовського напрямку. Планове тактичне навчання із залученням винищувачів, штурмовиків, армійської авіації, танків та іншої бронетехніки довели, що українські захисники готові дати адекватну та жорстку відповідь російському окупанту. – Мета сьогоднішнього навчання – надати загальну методику з підготовки резервів Об’єднаних сил, – повідомив Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Будь-який український командир повинен мати у своєму підпорядкуванні сильну артилерію та резерв. – Я абсолютно задоволений роботою командирів під час навчання, всі дії були чіткими, правильними і керованими. Рухаємось далі! Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 19 лютого 2019 р.

К слову, 9 февраля украинские бойцы-артиллеристы одной из бригад потренировались в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе отражать возможное наступление врага. Военные учения состоялись в районе отвода тяжелого вооружения. Военнослужащие провели стрельбы из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", а также попадали прямой наводкой в условную вражескую бронетехнику.