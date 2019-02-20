На Донбассе произошли масштабные военные учения: впечатляющее видео
На полигоне у поселка Урзуф, что в Донецкой области, бойцы резерва ВСУ приняли участие в военных учениях. К ним привлекли и военную технику, в частности истребители, штурмовики, армейскую авиацию, танки и другую бронетехнику.
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев лично проверил боевую готовность войск, что обороняют передовые позиции Приазовского направлении. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.
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Доказали, что украинские защитники готовы дать адекватный и жесткий ответ русским оккупантам. Сергей Наев подчеркнул, что главная цель учений – предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил.
Любой украинский командир должен иметь в своем подчинении сильную артиллерию и резерв. Я абсолютно доволен работой командиров во время обучения, все действия были четкими, правильными и управляемыми,
– сказал Наев.
К слову, 9 февраля украинские бойцы-артиллеристы одной из бригад потренировались в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе отражать возможное наступление врага. Военные учения состоялись в районе отвода тяжелого вооружения. Военнослужащие провели стрельбы из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", а также попадали прямой наводкой в условную вражескую бронетехнику.