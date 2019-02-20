На Донбасі відбулися масштабні військові навчання: вражаюче відео
На полігоні біля селища Урзуф, що в Донецькій області, бійці резерву ЗСУ взяли участь у військових навчаннях. До них залучили і військову техніку, зокрема винищувачі, штурмовики, армійську авіацію, танки та іншу бронетехніку.
Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто перевірив бойову готовність військ, які обороняють передові позиції Приазовського напрямку. Про це повідомив прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.
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довели, що українські захисники готові дати адекватну та жорстку відповідь російському окупанту. Сергій Наєв наголосив, що головна мета навчань – надати загальну методику підготовки резервів Об'єднаних сил.
Будь-який український командир повинен мати у своєму підпорядкуванні сильну артилерію і резерв. Я абсолютно задоволений роботою командирів під час навчання, всі дії були чіткими, правильними і керованими,
– сказав Наєв.
До слова, 9 лютого українські бійці-артилеристи однієї з бригад потренувалися у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі відбивати можливий наступ ворога. Військові навчання відбулися в районі відведення важкого озброєння. Військовослужбовці провели стрільби з 100-міліметрової протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра", а також влучали прямою наводкою в умовну ворожу бронетехніку.