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      На Донбасі відбулися масштабні військові навчання: вражаюче відео

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      Військові навчання бійців Об'єднаних сил
      Військові навчання бійців Об'єднаних сил / ua.news

      На полігоні біля селища Урзуф, що в Донецькій області, бійці резерву ЗСУ взяли участь у військових навчаннях. До них залучили і військову техніку, зокрема винищувачі, штурмовики, армійську авіацію, танки та іншу бронетехніку.

      Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто перевірив бойову готовність військ, які обороняють передові позиції Приазовського напрямку. Про це повідомив прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Українські військові показали відео масштабних навчань із кораблями та авіацією

      довели, що українські захисники готові дати адекватну та жорстку відповідь російському окупанту. Сергій Наєв наголосив, що головна мета навчань – надати загальну методику підготовки резервів Об'єднаних сил.

      Будь-який український командир повинен мати у своєму підпорядкуванні сильну артилерію і резерв. Я абсолютно задоволений роботою командирів під час навчання, всі дії були чіткими, правильними і керованими,
      – сказав Наєв.

      На Приазов'ї пройшли тактичні навчання

      Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв: «Будь-який український командир повинен мати у своєму підпорядкуванні сильну артилерію та резерв» #ООС #операція_ОС Командувач Об’єднаних сил 19 лютого перевірив готовність військ, котрі обороняють передові позиції Приазовського напрямку. Планове тактичне навчання із залученням винищувачів, штурмовиків, армійської авіації, танків та іншої бронетехніки довели, що українські захисники готові дати адекватну та жорстку відповідь російському окупанту. – Мета сьогоднішнього навчання – надати загальну методику з підготовки резервів Об’єднаних сил, – повідомив Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Будь-який український командир повинен мати у своєму підпорядкуванні сильну артилерію та резерв. – Я абсолютно задоволений роботою командирів під час навчання, всі дії були чіткими, правильними і керованими. Рухаємось далі! Разом переможемо! Слава Україні!

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 19 лютого 2019 р.

      До слова, 9 лютого українські бійці-артилеристи однієї з бригад потренувалися у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі відбивати можливий наступ ворога. Військові навчання відбулися в районі відведення важкого озброєння. Військовослужбовці провели стрільби з 100-міліметрової протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра", а також влучали прямою наводкою в умовну ворожу бронетехніку.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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