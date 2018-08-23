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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

На Донбассе прошли тяжелые бои: 4 военных погибли

582 Читати новину українською
Война на Донбассе
Война на Донбассе / uk.etcetera.media

Вследствие боевого столкновения в четверг погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения различной степени. Кроме того, в результате вражеского обстрела погиб еще один военный.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

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Гуцуляк уточнил, что бой длился 5 часов.

Около 06.00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе н.п. Крымское и предпринял попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы. Командованием бригады для отпора нападению применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита,
– говорится в сообщении.

Во время боя российско-оккупационные войска совершили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 – калибра 82 мм. Вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов.

Украинские защитники применяли вооружение БМП и гранатометы.

В общем с полуночи по состоянию на 13:00 четверга по оборонительным позициям подразделений Объединенных сил зафиксировано уже 12 прицельных вражеских обстрелов.

Российско-оккупационные войска применяли различные образцы вооружения, в том числе и тяжелое.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Жертвы
Источник: 24 Канал
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