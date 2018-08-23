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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

На Донбасі пройшли важкі бої: 4 військових загинули

672 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / uk.etcetera.media

Внаслідок бойового зіткнення у четвер загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

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Гуцуляк уточнив, що бій тривав 5 годин.

Близько 06.00 під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі н.п. Кримське та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси. Командуванням бригади для відсічі нападу застосовано резерви та нанесено вогневе ураження, внаслідок чого атака противника була відбита,
– йдеться у повідомленні. 

Під час бою російсько-окупаційні війська здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм та 60 — калібру 82 мм. Вели активні обстріли з озброєння БМП та гранатометів різних типів.

Українські захисники застосовували озброєння БМП та гранатомети.

Загалом з опівночі станом на 13.00 четверга по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано вже 12 прицільних ворожих обстрілів.

Російсько-окупаційні війська застосовували різні зразки озброєння, в тому числі й важке.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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