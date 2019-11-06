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      На Донбассе ранены 4 военных: боевики продолжают бить по позициям ВСУ

      145 Читати новину українською
      На Донбассе ранили сразу четырех украинских военных
      На Донбассе ранили сразу четырех украинских военных / dneprcity.net

      Четверо украинских военнослужащих получили осколочные ранения с начала суток. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

      Враг обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Смотрите также: Что происходит на позициях украинских бойцов на Донбассе после разведения войск: фото

      В штабе ООС также сообщили, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами.

      Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября. Также украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка – Петровское).

      Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.

      К теме: Такое ощущение, что их насильно гонят вперед, – ВСУ о боевиках на Донбассе


      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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