На Донбассе ранены 4 военных: боевики продолжают бить по позициям ВСУ
Четверо украинских военнослужащих получили осколочные ранения с начала суток. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Враг обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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В штабе ООС также сообщили, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами.
Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября. Также украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка – Петровское).
Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.
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Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала
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