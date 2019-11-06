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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      На Донбасі поранено 4 військових: бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ

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      На Донбасі поранили одразу чотирьох українських військових
      На Донбасі поранили одразу чотирьох українських військових / dneprcity.net

      Четверо українських військовослужбовців отримали осколкові поранення з початку доби. Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

      Ворог обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Дивіться також: Що відбувається на позиціях українських бійців на Донбасі після розведення військ: фото

      В штабі ООС також повідомили, що тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Продовжується технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами.

      Роботи з розмінування, за графіком, триватимуть до 9 листопада. Також українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка – Петрівське).

      Початок практичних заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року при умові дотримання режиму "Тиша" на цій ділянці протягом 7 діб.

      До теми: Таке відчуття, що їх насильно женуть вперед, – ЗСУ про бойовиків на Донбасі


      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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