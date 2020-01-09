На Донбассе ранены трое украинских военных, оккупанты применили артиллерию

В течение суток 8 января оккупационные российские войска 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов трое защитников Украины получили ранения.

Пророссийские боевики стреляли по украинским воинам из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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В частности, оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область) вблизи Лебединского.

Кроме того, враг произвел 4 обстрела в районе ответственности группировки "Север" (Луганская область):

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;

неподалеку Новоалександровки – из стрелкового оружия;

у Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Немного притихли оккупанты лишь ближе к ночи. По состоянию на 7 утра 9 января вражеских обстрелов не зафиксировано.