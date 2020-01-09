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      На Донбасі поранено трьох українських військових, окупанти застосували артилерію

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      Троє українських військових отримали поранення на Донбасі / www.ukrinform.ua

      Протягом доби 8 січня окупаційні російські війська 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів троє захисників України отримали поранення.

      Проросійські бойовики стріляли по українських воїнах з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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      Зокрема, окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область) поблизу Лебединського.

      Крім того, ворог здійснив 4 обстріли у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

      • двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;
      • неподалік з Новоолександрівкою – зі стрілецької зброї;
      • біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

      Трохи притихли окупанти лише ближче до ночі. Станом на 7 ранку 9 січня ворожих обстрілів не зафіксовано.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Проросійські бойовики Постраждалі
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