На Донбасі поранено трьох українських військових, окупанти застосували артилерію

Протягом доби 8 січня окупаційні російські війська 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів троє захисників України отримали поранення.

Проросійські бойовики стріляли по українських воїнах з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Зокрема, окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область) поблизу Лебединського.

Крім того, ворог здійснив 4 обстріли у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;

неподалік з Новоолександрівкою – зі стрілецької зброї;

біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Трохи притихли окупанти лише ближче до ночі. Станом на 7 ранку 9 січня ворожих обстрілів не зафіксовано.