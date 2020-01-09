На Донбасі поранено трьох українських військових, окупанти застосували артилерію
Протягом доби 8 січня окупаційні російські війська 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів троє захисників України отримали поранення.
Проросійські бойовики стріляли по українських воїнах з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
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Зокрема, окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область) поблизу Лебединського.
Крім того, ворог здійснив 4 обстріли у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):
- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;
- неподалік з Новоолександрівкою – зі стрілецької зброї;
- біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
Трохи притихли окупанти лише ближче до ночі. Станом на 7 ранку 9 січня ворожих обстрілів не зафіксовано.